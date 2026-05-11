Rum milletvekili uyardı: İsrail, Güney Kıbrıs’ı satın alıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Panayotu, yabancı yatırımların GKRY'nin sosyal ve ekonomik dokusunu değiştirme riski taşıdığına dikkat çekti. İsraillilerin en önde gelen müşteriler arasında yer aldığını belirten milletvekili, "İsrail GKRY'yi satın alıyor. Neredeyse ekonomimiz iyi gitsin diye İsrail yatırımlarına bağımlı olacak" ifadelerini kullandı.

Gizli şirketler ve kontrolsüz inşaatlar

Panayotu'nun açıklamalarında öne çıkan diğer kritik noktalar ise şunlar oldu:

Şirket Profilleri: İsrailli şirketlerin çoğunlukla kendilerini Kıbrıslı şirket gibi göstererek faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

İsrailli şirketlerin çoğunlukla kendilerini Kıbrıslı şirket gibi göstererek faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Kapalı Yerleşim Alanları: Yoğun gayrimenkul alımlarının, belirli bölgelerde yerel halktan kopuk "kapalı ikamet alanları" oluşturduğu kaydedildi.

Yoğun gayrimenkul alımlarının, belirli bölgelerde yerel halktan kopuk "kapalı ikamet alanları" oluşturduğu kaydedildi. Hukuksuz İlerleme: Rusya, Ukrayna, Çin, ABD ve İngiltere'den gelen yatırımlara da değinen Panayotu, sürecin kontrolsüz ve hukuksuz ilerlemesinin büyük sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Yeni yasa önerisi yolda

Hemen Demokrasi Partisi'nin meclise girmesi halinde daha işlevsel kontroller içeren yasa önerileri sunacaklarını belirten Panayotu, ekonominin yabancı çıkar odaklarının kontrolüne girmemesi için çalışacaklarını söyledi. YouTuber kimliğiyle de tanınan ve Türkiye ile KKTC karşıtı söylemleriyle bilinen Panayotu, 2024 yılından bu yana AP'de bağımsız milletvekili olarak görev yapıyor.