Rum kesimi yalakalığa başladı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Arkasına ABD ve Avrupa'yı alarak Türkiye'ye karşı Mısır, İsrail ve Yunanistan ile ittifak kuran ve Türkiye'yi tehdit eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarındaki hakkına sahip çıkan Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından çark etmeye başladı. Türkiye'ye boyun eğdiremeyeceğini anlayan Rumlar, yalakalığa başlaadı. Rumların bu tavrı, Türkiye'den doğalgaz yatakları ile ilgili taviz koparmaya çalışacağı yönünde değerlendirildi.

"Ankara'nın Avrupa Komisyonu'nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" açıklamasında bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz" dedi.

Rum devlet ajansının haberine göre, Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Nikos Hristodulidis, "Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.