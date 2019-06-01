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Rum kesimi yalakalığa başladı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:57
Rum kesimi yalakalığa başladı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Arkasına ABD ve Avrupa'yı alarak Türkiye'ye karşı Mısır, İsrail ve Yunanistan ile ittifak kuran ve Türkiye'yi tehdit eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarındaki hakkına sahip çıkan Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından çark etmeye başladı. Türkiye'ye boyun eğdiremeyeceğini anlayan Rumlar, yalakalığa başlaadı. Rumların bu tavrı, Türkiye'den doğalgaz yatakları ile ilgili taviz koparmaya çalışacağı yönünde değerlendirildi.

"Ankara'nın Avrupa Komisyonu'nun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" açıklamasında bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, "Türkiye'nin AB'ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye'yi AB'de istiyoruz" dedi.

Rum devlet ajansının haberine göre, Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Nikos Hristodulidis, "Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:57
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YORUM YAZ

  • TrabzonluTrabzonlu41 dk önce
    Akit Rumca bilseydiniz. Neden ABde istediğini anlardınız.
  • Yaşar mallıcaYaşar mallıca1 sa önce
    Rumların geri vitesine İmamoğlu üzülecek.....
  • Deli İboDeli İbo1 sa önce
    Gene bir karın ağrıları vardır herhalde, bunlar sesini dinlemedikleri bülbüle su bile vermezler.Aman dikkkaaaaatt.

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