0553 313 94 23

Rum Böreği nedir? Rum Böreği nasıl yapılır? Rum Böreği tarifi

Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitlerinden biridir. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla bilinmektedir. Peki, Rum Böreği nedir?Rum Böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:03
Rum Böreği nedir? Rum Böreği nasıl yapılır? Rum Böreği tarifi

Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitlerinden biridir. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla bilinmektedir. Peki, Rum Böreği nedir? Rum Böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Malzemeler

1 yemek kaşığı doğranmış dereotu

Tuz

Beyaz biber

1 kemer patlıcan

150 gr lor peyniri

1 yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

Rum Böreği nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanın kabuklarını çizgi halinde alacalı soyun.

Ortalama 1 cm kalınlığında halka olacak şekilde dilimleyin.

Tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın.

Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlayın.

Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin.

Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın.

Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:03
  1. Rum Böreği
  2. Rum Böreği nedir
  3. Rum Böreği nasıl yapılır
  4. Rum Böreği tarifi
  5. Rum Böreği malzemeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası
    1. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    2. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    3. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    4. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    5. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    6. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    7. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    8. Arjantin'de sahile vuran katil..
    9. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    10. Maçın ardından
    11. Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği..
    12. KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020..
    13. Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
    14. 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
    15. Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu
    16. Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak..
    17. Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak
    18. Maçın ardından
    19. Maçın ardından
    20. Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"
    21. Trump'tan Aramco açıklaması
    22. Fransa, Sudan'ın terör destekçileri..
    23. Salepli kahve nasıl yapılır? Salepli..
    24. Vicdansızlar gelinciği boynundan ve..
    25. Başkent’te 3 köpek zehirlenip su..
    26. Bulut: “En kötü 1 puan istiyorduk"
    27. Servis sorunu yaşayan köylüler..
    28. Alaçatı nerede? Alaçatı hangi ilimize..
    29. YKS ek tercih sonuçları ne zaman..
    30. Kayyımlara ve Demirtaş’ın..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!