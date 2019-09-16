Rum Böreği nedir? Rum Böreği nasıl yapılır? Rum Böreği tarifi Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitlerinden biridir. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla bilinmektedir. Peki, Rum Böreği nedir?Rum Böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...

Rum Böreği, kökeni çok eskilere dayanan börek çeşitlerinden biridir. Temel malzemeleri arasında lor peyniri yer alan bu börek, malzemelerin az olması ve tarifinin kolay olması dolayısıyla bilinmektedir. Peki, Rum Böreği nedir? Rum Böreği nasıl yapılır? İşte detaylar... Malzemeler 1 yemek kaşığı doğranmış dereotu Tuz Beyaz biber 1 kemer patlıcan 150 gr lor peyniri 1 yumurta 1 yemek kaşığı nişasta Rum Böreği nasıl yapılır? Öncelikle patlıcanın kabuklarını çizgi halinde alacalı soyun. Ortalama 1 cm kalınlığında halka olacak şekilde dilimleyin. Tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın. Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlayın. Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin. Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın. Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapın.

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