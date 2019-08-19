Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde ruhsatsız iş yerleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrollerine devam ediyor. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri mühürlenerek kapatıldığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.