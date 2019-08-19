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Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:00
Ruhsatsız iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini kapatıyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde ruhsatsız iş yerleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf üzerinde iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrollerine devam ediyor. Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerleri mühürlenerek kapatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • hayrihayri19 dk önce
    belediye zabıtalarının göbekli olanlarını işten atacaksın.siz onu anladınız

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