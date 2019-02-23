Ruhsat mağdurlarına Büyükşehir’den su jesti

Hasan Özan Bursa

Bursa’da, konut inşaatları yüzde 100 oranında tamamlanan fakat ‘müteahhit kusurları nedeniyle’ ilçe belediyesinden yapı kullanım ruhsatı alamadıkları için yüksek su faturası ödemek zorunda kalan 33 bin 609 BUSKİ abonesinin mağduriyeti, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla giderildi. Konutları eksiksiz tamamlanan vatandaşların bundan böyle içerisinde oturulan binaların yapı denetim firmaları tarafından ilgili ilçe belediyesinden binanın yüzde 100 seviyesinde tamamlandığına dair iş bitirme belgesi alması halinde, bu tür konutlara mesken tarifesi uygulanacağını ve su fiyatlarında yüzde 50’ye yakın indirimden yararlanabileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Getirdiğimiz bu kolaylıktan 10-12 bin civarında hanenin faydalanacağını umuyoruz” dedi.