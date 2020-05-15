Ruhsar Pekcan’dan Avrupa Birliği ile ticaret mesajı “Ekonomik toparlanma işbirliği ile sağlanacaktır”

AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Bakan Pekcan, coronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik alanda büyük bir mücadele ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Pandeminin 2020 yılında küresel ekonomi ve ticarette yol açacağı gerileme ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlar tarafından belli tahminlerin yapıldığını kaydeden Bakan Pekcan, şunları söyledi: “Telaffuz edilen rakamlar hem çok yüksek hem de tahmin aralıkları oldukça geniş. Tüm ülkeleri etkileyen bu pandemi uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ekonomik toparlanma da yine uluslararası işbirliği ile sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve değer zincirlerinde daha yakın entegrasyon sağlamak için gayret göstermeliyiz. Türkiye, önemli coğrafi konumu, ekonomik altyapısı, endüstriyel kapasitesi ve vasıflı iş gücü ile Avrupa şirketlerinin dahil olduğu değer zincirlerini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için önemli fırsatlar sunmaya devam edecektir.”

İhracat geriledi

Mevcut gözden geçirme sürecinde AB sektörünün, Türk ihracatını önemli ölçüde etkileyecek ilave kısıtlamalar istediğini gördüklerini kaydeden Bakan Pekcan, “Ülke spesifik kotaya tabi ürünlerde, Türkiye’nin AB’ye ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 azaldı. 2020 yılının ilk üç ayında ise önlem kapsamı ürünlerdeki ihracat düşüşü 2019’un aynı dönemine göre yüzde 46 olmuştur.

‘Kabul edilemez nitelikte’

AB’den yapılan çelik ithalatı 2019’da yüzde 5,6 artarken, 2020’nin ilk üç ayında 2019’un aynı dönemine göre dikkat çekici bir yükselişle yüzde 47’lik artış göstermiştir. Bu durum, sektörümüz için çok adaletsiz bir durum yaratmakta ve STA’mızın işleyişini ciddi şekilde engellemektedir. Önleme daha fazla kısıtlama getirilmesi STA’mız çerçevesinde bizim açımızdan kabul edilemez niteliktedir. Bu doğrultuda, korunma önlemleri kapsamında STA yükümlülüklerimize uygun hareket edilmesi için sizlerin desteklerini talep etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.