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Ruhani’nin Bağdat’ta ilk durağı İmam Kazım türbesi oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’a yaptığı tarihi ziyaret kapsamında başkent Bağdat bulunan İmam Kazım türbesini ziyaret etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Ruhani’nin Bağdat’ta ilk durağı İmam Kazım türbesi oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’a yaptığı tarihi ziyaret kapsamında başkent Bağdat bulunan İmam Kazım türbesini ziyaret etti.


Bu sabah resmi ziyareti kapsamında Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanan Ruhani’nin Irak’taki ilk durağı başkentteki İmam Kazım türbesi oldu. Ruhani yaptığı açıklamada, Irak ile her alanda ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.İran Cumhurbaşkanının, Necef kentinde Şii din adamı Ali Sistan ile bir araya gelmesi bekleniyor.


Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin daveti üzerine Irak’ı ziyaret eden Ruhani’nin 3 gün sürecek ziyaret kapsamında, Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi ve ticaret forumuna katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:06
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