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Dünya Ruhani'den tehdit: Saddam gibi yok olacak
Dünya

Ruhani'den tehdit: Saddam gibi yok olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'e benzeterek "İran ile 8 yıl savaşan Saddam gibi Trump da bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatıyor. Saddam bizimle 8 yıl savaştı ve yok oldu. Bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatan Trump da önümüzdeki haftalarda tıpkı Saddam gibi yok olacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:14:00 -
Ruhani'den tehdit: Saddam gibi yok olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Enerji Bakanlığına ait yeni projelerin açılış törenlerinde konuşma yaptı. Ruhani, ABD'nin İran'a karşı başlatmış olduğu ekonomi terörü karşısında savaş meydanında olduklarını belirterek, "Bu hükumet, ABD ile mücadele ederken bize içeriden saldıranlar bilerek veya bilmeyerek ABD'yi desteklemektedirler. ABD karşıtı olduklarını söyleyen ancak bize saldıranlar ABD karşıtlığında yalan konuşuyorlar" ifadelerini kullandı. ABD karşısında milli bütünlük çağrısında bulunan Ruhani, ülke içerisinde vahdet ve birlikteliğe zarar veren her eylem ve söylemin ABD'yi desteklemek olduğunu söyledi.

"Tıpkı Saddam gibi yok olacak"

Ruhani, İran'a karşı ekonomi savaşının dayatıldığını belirterek, "İran ile 8 yıl savaşan Saddam gibi Trump'ta bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatıyor. Saddam bizimle 8 yıl savaştı ve yok oldu. Bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatan Trump'ta önümüzdeki haftalarda tıpkı Saddam gibi yok olacak. Trump'ın sadece hükumeti değil yaşamı da yok olacak. Çünkü o tarihe büyük cinayetler ve katliamlar işlemiş utanmaz bir kişi olarak kaydedilecek" dedi.

"Süleymani'nin intikamı ABD'den kesinlikle alınacak"

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini unutmayacaklarını vurgulayan Ruhani, "ABD, bu acının hiçbir zaman dinmeyen bir acı olduğunu bilmeli. Süleymani'nin intikamını İran milleti ve bölge halkları ABD'den kesinlikle alacaktır" dedi.

Ruhani, "Düşman, Kasım Süleymani'ye yönelik bu saldırıdan kesinlikle zararlı çıktı. Bölge halkları ve direniş erleri artık daha dirençli ve mücadeleci olacak. ABD'nin bölgede sorunların kaynağı olduğu, huzur ve istikrarı bozduğu bölge halkları için artık daha anlaşılır ve net. Bu nedenle bir gün zamanı geldiğinde ABD'nin ayakları bu bölgeden kesilecektir" diye konuştu.

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