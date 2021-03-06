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Dünya Ruhani'den çağrı: Paramızı serbest bırakın
Dünya

Ruhani'den çağrı: Paramızı serbest bırakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Tahran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Irak'ta bloke edilen mali varlıklarını görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 19:03:00 -
Ruhani'den çağrı: Paramızı serbest bırakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Tahran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Irak'ta bloke edilen mali varlıkları hakkında görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Kazımi ile telefon görüşmesinde Tahran'ın milyarlarca dolarının "yasalara aykırı" olarak Irak bankalarında bloke edildiğini belirtti.

Iraklı yetkililerin defalarca söz vermesine rağmen İran'ın mali varlığının serbest bırakılmadığını dile getiren Ruhani, "İran'ın Irak'taki döviz kaynaklarının süratle serbest bırakılması gerekiyor." diye konuştu.

Irak'ın "güvenliği, barışı, huzuru ve bütünlüğünün İran için ciddi ve öncelikli konular arasında" yer aldığını ifade eden Ruhani, "Irak'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıyız ve böyle bir girişimi bu ülke ve bölge için zararlı görüyoruz." görüşlerini paylaştı.

Irak'taki ve bölgedeki ABD askerlerinin istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olduğunu savunan Ruhani, "Amerikalılar bölgede daima tahrip edici bir role sahip olmuştur. Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili aldığı kararın uygulanması Irak ve bölge barışı ile istikrarına hizmet edebilir." dedi.

Ruhani, İran ile Irak arasında ulaştırma, ticaret ve diğer konularda yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazımi de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştirerek, "ABD yönetiminde meydana gelen değişiklikle ülkelerin iş birliği için şartlar daha uygun hale geldi. Irak, İran'a yönelik tüm yaptırımların kalkması için çaba göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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