Ruhani: "Muharrem ayı etkinlikleri Kovid-19 tedbirlerine uyulması şartıyla yapılacak"

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kerbela şehitlerinin anıldığı Muharrem ayı etkinliklerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması kaydıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Ruhani, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında can kayıplarının artmaya devam ettiği ülkede bu yıl Muharrem ayı etkinliklerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Ruhani, "Tüm dini törenler ve Muharrem ayı etkinlikleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulması şartıyla yapılacak." dedi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu tarafından açıklanan tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, "Böylelikle ne merasimlere engel olmak isteyenlere, ne de merasimlerde virüsün yayılmasını isteyenlere fırsat verilecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkede bazı çevreler kalabalık gruplar tarafından icra edilen Muharrem ayı etkinliklerinin salgın nedeniyle bu yıl yapılmamasını isterken, muhafazakar kesim ise tüm olumsuzluklara rağmen söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilmesini savunuyor.



Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulundan dün yapılan açıklamada, eyalet valilikleri tarafından izin verilen yerlerde, kalabalık oluşturulmadan ve sosyal mesafenin korunması şartıyla Muharrem ayı etkinliklerinin düzenlenebileceği belirtilmişti.

Bu yılki Muharrem ayı etkinliklerinin 21-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.



- Kerbela olayı nedir?

Tarihe "Kerbela Vakası" olarak geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi üzerine gerçekleşti.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve 72 yakını, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından katledildi.