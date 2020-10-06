Ruhani ile Aliyev Dağlık Karabağ'daki çatışmaları görüştü

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ruhani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ'daki çatışmalar tartışıldı.

İran halkının Azerbaycan ile çok yakın tarihi, kültürel ve dini bağları olduğunu ifade eden Ruhani, "İran ve Azerbaycan halkı ve hükümetleri her zaman iyi ilişkiler kurdu. İranlı yetkililer son tartışmalara çok net bir duruş sergiledi.

Ruhani, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa başka ülkelerin olası müdahalesine ve çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme tehlikesine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bölgenin huzuru, güvenliği ve istikrarı ve özellikle kuzey sınırları bizim için çok önemli. Sınırlardaki bu çatışma ve güvensizlik ortamı terörist grupların etkisine uygun zemin oluşturmamalıdır. Bölgede barış meselesi çok önemli. Komşuların toprak bütünlüğü bizim için çok önemli. "

Ruhani, sınırda yaşanan çatışmaların şehir savaşına dönüşmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Umarım bu savaşlar ve çatışmalar şehir savaşlarına yol açmaz. Böyle bir şey olursa halk göç etmek zorunda kalacak ve siviller hayatlarını kaybedecek. Bu çok üzücü ve tehlikeli. " değerlendirmeyi buldu.

Çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunan Ruhani, "İran, Bakü ile Erivan arasındaki anlaşmazlıkları uluslararası hukuk ve iki ülkenin resmi olarak tanınan sınırları çerçevesinde çözmek için her türlü adımı atmaya hazır." Dedi.

Ruhani ayrıca iki ülkeyi İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan sınırının korunması ve İran köylülerinin güvenliği konusunda uyardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, "İranlı yetkililere yapıcı tavırları, toprak bütünlüğüne verdikleri önem ve Karabağ sorununun çözümüne yönelik çabaları için teşekkür ederim." Dedi.

Aliyev sınırlara terörist grupların girme tehlikesiyle ilgili olarak şunları da kaydetti:

"İran'ın güvenliği Azerbaycan'ın güvenliğidir. Bu çatışmanın komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceğiz."