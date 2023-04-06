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Dünya Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti
Dünya

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-04-06 15:16:00 - 2023-04-06 15:21:37
Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Aylardır devam eden Ukrayna'nın işgalinde Ruslar sık sık yayınladıkları propaganda videoları ile gündeme geliyor.

Aylardır devam eden Ukrayna'nın işgalinde Ruslar sık sık yayınladıkları propaganda videoları ile gündeme geliyor. Kremlin'in bu konu için yoğun çaba harcadığı biliniyor. Son olarak ise Rus ordusunda bir askerin ilginç görüntüleri ortaya çıktı, söz konusu o görüntüler dünyada ses getirdi.

BATMAN CEPHEDE

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ruslar, üzerinde Z yazan 'Batman' kostümlü bir askerin videosunu yayınladı. İngiliz basınında gündem olan gelişmede görüntünün Rus Ordusu'nun 150. Zırhlı Tümeni tarafından yayınlandığı belirtildi.

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Düşük çözünürlüklü ve düşük bütçeli video, Rus Robo-Batman'i harap olmuş bir binanın tepesinde, yanında gevşek bir şekilde asılı duran devasa bir silahla gösterildi. Videonun amacının ise Ukrayna'daki Rus askerlerinin rahatlığının gösterildiği öne sürülerek propaganda yakıştırması yapıldı. Milliyet'in aktardığı ahberde: Görüntülerin ilerleyen kısımlarında ise askerin makinalı tüfekle ateş ettiği görüldüğü yazıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 13. aya girildi. İşgal kuvvetleri ve Ukraynalılar arasındaki çatışmalar cephe hattında tüm kaosuyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafından yapılan açıklamada 220 bin Rus askerinin öldürüldüğü bildirildi. Bu rakama göre günde 550 Rus askeri Ukrayna topraklarında can verdi. Kremlin tarafından ise ABD'nin açıkladığı bu sayıya dair henüz bir açıklama gelmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PUTİN ZOR DURUMDA

Batıdan gelen tank ve silah desteğiyle beraber Rus ordusu iyice sıkıştı. Putin savaşı Ukrayna'nın doğusuna sürükledi ve cephe hattında hala çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın son umudu ise Bakhmut. Aylardır çatışmaların devam ettiği şehri Rus ordusu sonunda kuşattı bölgenin kısa sürede el değiştirmesi beklenirken Ukrayna ordusu şehri savunmayı sürdürüyor.


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