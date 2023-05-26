Ruanda Soykırımı zanlılarından Kayishema yakalandı!

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kayishema'nın yakalanması, adalet için bir başka zaferdir. Yaklaşan duruşmasının, iddia edilen suçlardan kurtulanlara biraz rahatlık getirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu olayın, Ruanda Soykırımı'nın diğer zanlılarından Felicien Kabuga'nın yakalanmasından neredeyse 3 yıl sonra gerçekleştiğini hatırlatan Türk, soykırımla ilgili diğer zanlılara "ne kadar sürerse sürsün adaletin peşlerini bırakmayacağı" mesajının verildiğini kaydetti.

Ruanda'da Tutsilere soykırım suçlamasıyla 2001'den beri aranan Kayishema, bugün Cape Town Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacak.

Kayishema, 15 Nisan 1994'te Ruanda'nın batısındaki Kibuye Eyaleti'nde yer alan Nyange bölgesindeki kilisede 2 binden fazla kişinin öldürülmesini planlamakla suçlanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) ve Güney Afrikalı yetkililerin Kayishema'nın yakalanması için gösterdiği işbirliğini takdir etmişti.

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Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.