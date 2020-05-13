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Aktüel

Ruanda Kovid-19 tedavi merkezlerinde robotları kullanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:48:39 -
Ruanda Kovid-19 tedavi merkezlerinde robotları kullanacak

İSTANBUL (AA) - Ruanda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların hastanedeki takip ve tedavilerinde robotları kullanmaya başlayacak.

Ruanda Sağlık Bakanlığının bu hafta çalışmaya başlayacağını duyurduğu robotlar, hastalarla doktorlar arasında sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak.

Ateş, nabız ve oksijen seviyelerini gözlemleyebilen “CRUZR robotları”, doktor ve hastaların görüntülü görüşmesine de imkan verecek.

Başkent Kigali’de faaliyet yürüten bir yabancı teknoloji firması tarafından üretilen robotların maliyeti henüz bilinmezken, ilk aşamada 4 robotun hastanelerde görev yapmaya başlayacağı belirtildi.

Daha önce yerli solunum cihazı üretimine başladığını duyuran Ruanda’da salgın nedeniyle yaşamını yitiren olmadı. Şimdiye kadar 286 vaka görüldü, 153 kişi sağlığına kavuştu.


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