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RTÜK'ün denetim kararı sapkın savunucularını bir bir ortaya çıkardı! Berna Laçin’den akıllara zarar 'sansür' yorumu!

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle internet yayınlarına da RTÜK denetiminin getirilmesi, Netflix gibi platformlardan yabancı dizileri takip eden sapıkları birer birer gün yüzüne çıkardı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
RTÜK'ün denetim kararı sapkın savunucularını bir bir ortaya çıkardı! Berna Laçin’den akıllara zarar 'sansür' yorumu!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Attığı İslam karşıtı tweetleri ile kamuoyunun tepkisini çeken Berna Laçin, sosyal medya hesabından RTÜK'ün internet yayınlarını denetim altına alması ile ilgili imalı bir paylaşımda bulundu.

Laçin, gelişmeleri kendince alaya aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir de iyi yanından düşünün yav, mesela “How to get away with murder” bölümleri RTÜK hizmetiyle bundan böyle 7 dakikaya iner. İzlemeyenler 4 sezonu 1 günde bitirebilir."



Laçin'in paylaştığı 'How to get away with murder' adlı dizi bir ABD yapımı. Dizide eşcinsel sapkın karakterlerin ilişkileri de sansürsüzce yayınlanıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda söz konusu dizideki iki eşcinsel sapkının yakınlaşma sahnesini sansürleyerek yayınlayan İtalyan kanalı Rai 2 TV, dünya kamuoyu tarafından 'homofobik' olmakla suçlanmıştı. 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:21
  1. Berna Laçin
  2. RTÜK
  3. Netflix

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  • TavukTavuk31 dk önce
    Merak etmeyin. Kısa zaman sonra muhafazakar yada milli bir kanala çıkar, iki hoş laf eder yine bağrımıza basarız. Nede olsa balık akıllıyız. Akit bu haberi kayda aldım. Gün gelir bunu cilalarsanız bu haberi yüzünüze çarparım.

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