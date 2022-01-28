RTÜK'ün CHP'li üyesinin 'Sezen Aksu' çırpınışı! İbrahim Uslu'yu hedef aldı

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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, müzik yayını yapan televizyon kanallarını, Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize "cahiller" diye hakaret ettiği "Harika Bir Şey Yaşamak" adlı parçasını yayınlamamaları hususunda uyardı.

Uslu uyarısında, Aksu'nun klibini yayınlayıp yayınlamama kararın televizyon kanalı yöneticilerinde olacağını da belirterek, şunları söyledi:

Aksu'nun ilgili şarkısı incelemeye alındı. Takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda onları ikaz ettik. Çünkü bir sorun tespiti olursa, işlem yapmamız gerekecek.

CHP'li Taşçı, Uslu'nun sözlerini çarpıttı!

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun uyarısını çarpıtan CHP'li üye İlhan Taşçı, Gazete Duvar'a konuştu. "RTÜK, denetleyici bir mekanizmadır. Kamu otoritesidir." diyen Taşçı, şöyle konuştu:

Yayının hazırlık, planlanma ve yayınlanma aşamalarında hiçbir şekilde RTÜK’ün yetkisi yoktur. Hatta ve hatta anayasayla olası bir müdahalesi sansür olarak nitelendirilmiştir. Sezen Aksu örneğinde “bunu yayınlamayın” diyor. Bu ne demektir? Siz resmi bir kanalla sansür uyguluyorsunuz.