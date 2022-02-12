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Gündem RTÜK'ü bile böyle uyutmuş! Dayağı onlar yedi, parayı Acun kazandı
Gündem

RTÜK'ü bile böyle uyutmuş! Dayağı onlar yedi, parayı Acun kazandı

Acun Ilıcalı, RTÜK'ün televizyonda yayınlanmasına izin vermediği kavga görüntülerini Exxen'de yayınlayarak, yarışmacıların kavgası üzerinden para kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:13:00 - 2022-02-12 12:11:44
RTÜK'ü bile böyle uyutmuş! Dayağı onlar yedi, parayı Acun kazandı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da zaman zaman aşırı gergin anlar da yaşanıyor. Gönüllüler takımında bulunan Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası son ada konseyinin ana konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri Exxen platformunda yayınlandı. Görüntülerde birbirine giren yarışmacıları, çevredeki arkadaşları ve çekim ekibi araya girerek sakinleştirdi.

Kavgada Hikmet'in tişörtünün aldığı müdahale ile paramparça olması dikkatlerden kaçmadı. Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de sosyal medyada çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Acun'un RTÜK'ü atlatmak ve para kazanmak için kavga görüntülerini paralı platformda yayınlaması da tepkilere neden oldu.

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