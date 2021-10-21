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Gündem RTÜK’ten sporseverlere büyük müjde! Bundan sonra şifresiz yayınlanacak
Gündem

RTÜK’ten sporseverlere büyük müjde! Bundan sonra şifresiz yayınlanacak

Sporseverleri yakından ilgilendiren 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi'nin son şekli Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda kabul edildi. Listeye göre yayıncılar şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda kalacak. Listede Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FIFA Dünya Kupası, Türkiye Kupası gibi turnuvalar ve milli takım maçları da yer alıyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-10-21 11:22:00 -
RTÜK’ten sporseverlere büyük müjde! Bundan sonra şifresiz yayınlanacak

RTÜK, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi.

Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin merakla beklediği 'RTÜK Önemli Olaylar Listesi'nin yeni hali Üst Kurulun resmi internet sitesine eklendi.

Şifresiz yayın şart

6112 sayılı Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor.

Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.

Üst kurul onayladı

Güncelleme yetkisini kullanan RTÜK, bir süre önce başlattığı yenileme çalışmasını tamamladı. İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Üst Kurul, yürürlükte olan yeni listeyi https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830 adresinden yayımladı.

22 maddelik listede yer alan önemli olaylar şu şekilde belirlendi:

1) Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları,

2) FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,

3) FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,

4) Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları,

5) Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları,

6) UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması,

7) Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları,

8) Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları,

9) Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)

10) Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları

11) Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)

12) Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu,

13) Akdeniz Oyunları,

14) İstanbul Maratonu,

15) Gazi Koşusu,

16) İslam Dayanışma Oyunlar,

17) Kırkpınar Yağlı Güreşleri,

18) Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus),

19) Yunus Emre Şenlikleri,

20) Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri,

21) Nevruz Etkinlikleri,

22) Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları

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