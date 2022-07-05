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Medya RTÜK'ten olay Survivor açıklaması! Bakalım Acun ne diyecek?
Medya

RTÜK'ten olay Survivor açıklaması! Bakalım Acun ne diyecek?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca hem izleyicilerden hem de bazı yarışmacılardan tepkiler geldi. Ilıcalı SMS oy sıralamalarını açıklasa da izleyiciler tatmin olmadı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan da Survivor paylaşımı gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 15:07:00 - 2022-07-05 15:07:54
RTÜK'ten olay Survivor açıklaması! Bakalım Acun ne diyecek?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca hem izleyicilerden hem de bazı yarışmacılardan tepkiler geldi. Ilıcalı SMS oy sıralamalarını açıklasa da izleyiciler tatmin olmadı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan da Survivor paylaşımı gecikmedi.

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca Acun Ilıcalı'ya ve yapıma binlere tepki geldi. Acun Ilıcalı gelen tepkilerden sonra, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

Ancak bu paylaşımda çoğu kişiyi tatmin etmedi. Sosyal medyada Nisa Bölükbaşı'na ve Acun Ilıcalı'ye pek çok tepki geldi. Bu tepkiler sürereken RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bir paylaşım yaptı.

İbrahim Uslu paylaşımında şunları yazdı:

"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."


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