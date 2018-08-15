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RTÜK'ten medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konusunda medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısında bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:16
RTÜK'ten medya kuruluşlarına hassasiyet çağrısı

ABD'nin Türkiye ekonomisine yönelik yaptırım kararları üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altındaki dolarların bozdurulması ve ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısı yaparken, bir hassasiyet çağrısı da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya'dan geldi.

Türkiye'de televizyonlarda yayımlanan film ve dizilerin büyük bölümünün ABD menşeli olması ve ticari iletişimde Amerikan ürünlerinin reklamının yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Yerlikaya, televizyonların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

"KÜLTÜRÜNÜ YAYIYOR"

ABD'nin film endüstrisi üzerinden kendi kültürünü yaydığına işaret eden Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin politikaları ve içinde bulunduğumuz konsept itibarıyla Amerikan emperyalizmi, kültürünün yayılmacılığı ve Amerikan ürünlerinin ticari reklamı konularında medya yayın kuruluşlarımızın daha hassas davranmasının, ülkemiz ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda iyi olacağı kanaatindeyim.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 20:16
  1. rtük
  2. abd
  3. dolar
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

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