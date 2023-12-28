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Gündem RTÜK'ten Halk TV'ye Ceza
Gündem

RTÜK'ten Halk TV'ye Ceza

Yeniakit Publisher
2023-12-28 14:33:00 -
RTÜK'ten Halk TV'ye Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından HALK TV'ye milli ve manevi değerlere aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

RTÜK, HALK TV'ye ceza verdi. Halk TV’ye “terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla %3 idari para; aynı kanalda LGBT+ konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan % 3 idari para cezası verildi.

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada,

"RTÜK, Halk TV'de "Halk Meydanı" programında İrfan Değirmenci'nin, "Şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBT+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır buna eminim." cümlelerini de yasaya aykırı buldu.

Üst Kurul, Halk TV'nin "Nasıl Olacak" programına da "terör örgütü üyelerinin haklı gösterildiği" gerekçesiyle yaptırım uyguladı." dendi.

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