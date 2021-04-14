RTÜK'ten ceza yağdı! Hadis-i şerifi çarpıtma, yalan, çarpık ilişki, işkence, menfaat...

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporları görüşüldü.

Vatandaşlar ve avukatlar tarafından manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri sebebiyle RTÜK'e yoğun şekilde şikayet edilen Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisinin raporu incelendi.

Üst Kurul, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinin dizi filmde terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak, tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.

İzleme uzmanı, hazırladığı raporda, İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak, Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu ve yaptırım uygulanmasını talep etti.

Avukatların da tepkisini çeken dizi, 20 farklı baro başkanlığı tarafından Üst Kurula şikayet edildi. İlgili bölümleri derinlemesine mercek altına alan uzmanlar, dizide yer alan bazı sahnelerde polisin gözaltına alınan avukata tokat attığı ve ayrıca çatışma, kavga ve darp içeren görüntülere korumalı saatler içinde yer verildiğini tespit etti. Uzman raporunu yerinde bulan Üst Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek, yayıncı kuruluş Kanal D hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"Çukur" nedeniyle Show TV'ye ceza

Şiddet sahnelerinin yoğunluğu sebebiyle izleyicilerin şikayette bulunduğu Show TV'nin "Çukur" dizisi de RTÜK gündemine alındı. Üst Kurul, dizi filmde yer alan birtakım sahnelerde kavga, şiddet ve işkence görüntülerinin Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri,….. şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz." hükmünü ihlal ettiği gerekçesi ile yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.

FOX'a "çarpık ilişki" cezası

RTÜK İletişim Merkezine çok fazla vatandaş şikayeti ulaşması üzerine FOX'un "Baraj" dizisi hakkında da rapor düzenlendi. Dizide ihlale konu olan sahneyi inceleyen uzmanlar, evli bir adamın, hamile olmamasına rağmen hamileymiş gibi davranan başka bir kadın tarafından kandırılmasını ve bu konu etrafındaki çarpık ilişki ve diyalogları tespit etti. Raporu detaylarıyla müzakere eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, evlilik ve ailenin varlığını anlamsız kılan ve bu değerleri zayıflatan, toplumda kutsal olarak kabul edilen evliliğe bakış açısını olumsuz yönde etkileyen içeriklere yer veren sahneleri yasaya aykırı buldu.

RTÜK, dizi filmin, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde yer alan "Yayın ilkeleri, …. Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlali sebebiyle FOX'a idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kadın karakterler üzerinden menfaat için "her yok mübahtır" mesajı

Yine FOX'ta yayınlanan "Yasak Elma" dizisi de Üst Kurul'da ele alındı. Dizinin bir bölümünde eşini zehirleyerek öldürmek suretiyle maddi kazanç elde etme hadisesinin anlatıldığı sahneleri izleyen RTÜK üyeleri, kadın karakterler üzerinden verilen maddi menfaat için "her yol mubahtır" şeklindeki mesajların, Türk toplumunun milli ve manevi değerleriyle ailenin korunması ilkesine aykırı olduğuna karar verdi. Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Survivor nedeniyle TV8'e yaptırım

"Survivor" programındaki fiziki performans oyunlarında, oyuncular arasında yaşanan olağanüstü gerilimler sırasında çıkan kavga ve argo kullanımının ekrana yansıması, yayıncı TV8'e ceza getirdi. Programda, şiddeti bir model olarak gösteren örneklerin çok sayıda yer aldığı, böylelikle şiddetin normalleşmesine sebep olunduğu kanaatine varan Üst Kurul, Kanundaki "Yayın hizmetleri,….. şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmü gereği TV8'e idari para cezası verdi.

Halk TV'ye "yalan haber" müeyyidesi

Bir vatandaşın Eyüpsultan Belediyesinden yardım istediği, ancak bu yardımın AK Parti'ye üyelik şartıyla yapılacağı iddiasına yer veren Halk TV Ana Haber Bülteni'ni inceleyen RTÜK, haberde iddia edilenlerin gerçekle bağdaşmadığını belirledi.

Üst Kurul, haberi hazırlayan kanalın muhatap belediye yetkililerinden konunun doğruluğunu teyit etme sorumluluğu olmasına rağmen, bunu yapmadan gerçek dışı bir şekilde birtakım iddialarda bulunmasını, yasa ihlali olarak değerlendirerek, Halk TV'ye idari para cezası verilmesine hükmetti.