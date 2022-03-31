RTÜK'ten Beren Saat'e tepki! 'Gözümüzün içine baka baka...'

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Beren Saat, Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde "İklim Elçisi" ödülü aldı. Saat, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Sözlerine, 28 Şubat dönemine dikkat çekerek başlayan Saat, "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik." ifadelerini kullandı.

'İnsanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda'

Beren Saat, konuşmasının devamında ise, özgürlüklerin önünü açan AK Parti iktidarını, kadın haklarına engel olmakla itham etti. Beren Saat, "Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde 'köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor' cevabını aldık." dedi.

Saat, tepki çeken sözlerine şöyle devam etti: Türkiye sanatta, sporda kan kaybetmeye başladı. Yetkin akademisyenler öğrencilerine erişemiyor, kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş, insanlarımız giderek kültürsüzleşmiş durumda.

'Medya uyanık olmalı'

Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı'nda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beren Saat'in konuşmasına tepki gösterdi. "Dezenformasyonu, gözümüzün içine baka baka verdi." diyen Şahin, şunları söyledi:

Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyonu, bir söylemi nasıl gözümüzün içine baka baka verdiğini hep beraber görmüş olduk. Medyamıza düşen görev ise bu tür dezenformasyonun topluma aktarılırken uyanık olması ve bunların engellenmesinde üzerine düşen rolü ve görevi yerine getirmesi şeklindedir.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin