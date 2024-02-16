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Medya RTÜK'ten ahlaksızlığa geçit yok! Ebubekir Şahin'den 'Aşk Adası' açıklaması
Medya

RTÜK'ten ahlaksızlığa geçit yok! Ebubekir Şahin'den 'Aşk Adası' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-02-16 01:07:00 - 2024-02-16 01:22:35
RTÜK'ten ahlaksızlığa geçit yok! Ebubekir Şahin'den 'Aşk Adası' açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, aileye duyarlı çevrelerde infiale sebep olan "Aşk Adası" rezaletine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Şahin, RTÜK Üst Kurulu'nun ‘Aşk Adası’ isimli yapımla ilgili ön inceleme gerçekleştirdiğini söyledi.

İngiltere'den devşirme yarışma formatlı Aşk Adası adlı programın fragmanı, tepkileri de beraberinde getirmişti.

Programın tanırım videosunda; “Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı...” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan fragmanda bir kadın yarışmacının villaya girerken “Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek” demesi de ayrıca dikkat çekti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Şahin, "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır." dedi.

Şahin açıklamasında, yapımcı firmanın yayıncının bilgisi ve izni olmadan fragmanı kendi internet sitesinde yayınladığının tespit edildiğini belirterek, RTÜK'ün Türk aile yapısıyla bağdaşmayan yayınlara izin vermeyeceğini vurguladı. Ebubekir Şahin, mesajına şöyle devam etti:

Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.

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