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RTÜK yine geçiştirdi! Küstah tehdite komik ceza

Halk TV'de yayınlanan programda vatandaşları açık açık tehdit eden Mine Kırıkkanat'la ilgili RTÜK'ten komik bir ceza geldi. RTÜK, kanalı kapatması gerekirken olayı para cezasıyla geçiştirdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:53

Cumhuriyet Gazetesi yazarı mine Kırıkkanat'ın ifadelerinden dolayı RTÜK Halk TV'ye idari para cezası verdi. Kırıkkanat, yıllarca halka eziyet çektiren, halkı anlamaktan uzak kalan CHP zihniyetinin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda yine aynı şeyleri yaşatacaklarını söyleyerek halkı açık açık tehdit etmişti. Kırıkkanat'ın tehdit ifadelerini Halk TV ekranlara taşıdı.

Kapatılması gerekirken ceza kesildi

Halk TV'de yayınlanan "Uğur Dündar'la Halk Arenası" isimli programa konuk olan Mine Kırıkkanat'ın sözleri Üst Kurulca değerlendirildi. Üst Kurul rezaleti görmezden geldi. Küstah sözlerin sarf edildiği kanalın kapatılması gerekirken idari para cezası verildi. Söz konusu ifadeleri "Toplumda kin ve düşmanlık yaratabilecek, nefret duyguları oluşturabilecek, ayrımcılık içeren ifadeler" olarak değerlendiren ve radyo ve televizyonların kuruluşlarına ilişkin 6112 sayılı yasadaki ilgili maddenin ihlal edildiğini saptayan Üst Kurul, Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı..

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:53
  1. Mine Kırıkkanat
  2. halk tv

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