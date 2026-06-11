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Gündem RTÜK, ‘Yalanın Sözcüsü’ne verilen cezanın gerekçesini açıkladı: Toplumun doğru bilgi edinme hakkına zarar verildi
Gündem

RTÜK, ‘Yalanın Sözcüsü’ne verilen cezanın gerekçesini açıkladı: Toplumun doğru bilgi edinme hakkına zarar verildi

Yeniakit Publisher
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RTÜK, ‘Yalanın Sözcüsü’ne verilen cezanın gerekçesini açıkladı: Toplumun doğru bilgi edinme hakkına zarar verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP’nin korsan genel başkanı Özgür Özel’in katıldığı SZC TV’de yayınlanan “Özel Röportaj” adlı program nedeniyle Sözcü TV’ye verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’i akıl almaz iddialarla hedef aldığı programda SZC TV’nin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmemesi; doğrulanmamış bilgi ve iddiaları yayınlamaktan kaçınmaması nedeniyle ceza verildiği açıklandı.

RTÜK’ten kamuoyuna yapılan bilgilendirme açıklamasında şöyle denildi:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, SZC TV’de yayınlanan “Özel Röportaj” adlı programda yer verilen bazı iddialara ilişkin yayın ihlalleri değerlendirilmiştir.

08.05.2026 tarihli yayında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından dile getirilen; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alan, kaynağı gösterilmeyen ve doğruluğu teyit edilmeyen iddialara yer verilmiştir.

Söz konusu yayında; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Sayın Cumhurbaşkanımızla “kriptolu telefon” üzerinden görüştüğü, bu görüşmelerin kayıt altına alındığı, yargısal süreçlere ilişkin gizli bilgilerin aktarıldığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın manipülatif yönlendirmelerle yanlış bilgilendirildiği ve devlet mekanizmasının bu şekilde yönlendirildiği yönünde ciddi iddialar gündeme getirilmiştir.

RTÜK: TOPLUMUN SAĞLIKLI BİLGİ EDİNME HAKKINA ZARAR VERİLDİ

Üst Kurul değerlendirmesinde, SZC TV’nin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmediği; doğrulanmamış bilgi ve iddiaları yayınlamaktan kaçınmadığı tespit edilmiştir.

Bu kapsamda SZC TV’ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır. Basın özgürlüğü, kamuoyunun doğru, tarafsız ve teyit edilmiş bilgiye erişimiyle anlam kazanır. Kamu görevlilerini, yargı süreçlerini ve devlet kurumlarını hedef alan ağır iddiaların, herhangi bir araştırma ve doğrulama yapılmaksızın yayınlanması; basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi toplumda sağlıklı kanaat oluşumunu da zedelemektedir.

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