RTÜK uzman yardımcısı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formundaki ilgili alanlar ile niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları özgeçmişlerini bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz dolduracaklardır.

Adaylardan başvuru sürecinde elektronik ortamda yapılan başvuru dışında, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir bilgi veya belge istenilmeyecektir. Eksik veya usulüne uygun olarak yapılmayan veya 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30’a kadar elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, sınav başvuru formunun usulüne uygun olarak elektronik ortamda düzenlenme tarihi esas alınacaktır.

Sınav başvuru formlarının incelenmesi sonucunda, formu tam olan ve puan sıralamasında öğrenim dalları itibariyle görev yapmak için tercih ettikleri Üst Kurul birimlerine göre en yüksek puanı alan adaylar arasından alınacak Üst Kurul Uzman Yardımcısı sayısının dört katı aday arasına girenler giriş sınavına çağrılacaklardır (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılır.).

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile sınavın yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri sınav tarihinden en az bir hafta önce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacak ve ilanın Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava girme hakkı kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

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