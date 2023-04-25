RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi yayına başladı

RTÜK Medya ve Çocuk Dergisi için ön söz kaleme alan Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, çocuklar için, odağına medya okuryazarlığını alan söz konusu dergiyi yayınlayarak bir ilke imza atmanın verdiği heyecanı paylaştı. Üst Kurulun toplumsal ve kültürel değerleri korurken çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimine olumsuz etki edecek yayınlara karşı da sıkı tedbirler aldığının altını çizen Şahin, medya okuryazarlığı bilincini de farklı yaş gruplarına yaymak istediklerini ifade etti. Bu kapsamda, çocuklar için Üst Kurulca yapılan çalışmalardan bahseden Şahin, çıkarılan dergiyle medya okuryazarlığı farkındalığını artırmak istediklerini belirtti.

Dergide Eğitici, Öğretici ve Eğlendirici Birçok İçerik Bulunuyor

Tarihteki ilk çizgi film, James Webb Teleskobu, Dijtal Ayak İzi ve Metaverse gibi bilgilendirici içerikleri barındıran dergide RTÜK’ün çocukları ve gençleri korumak için yürüttüğü Akıllı İşaretler ve 5 bölümde oluşan “Çekirdek Ailesi Çizgi Film Serisi“ gibi çalışmalara da detaylı olarak yer veriliyor. Medya Okuryazarlığı Dersi, Üst Kurulda yürütülen Medya Okuryazarlığı faaliyetleri, Akıllı İşaretler’e, kamu spotu çalışmalarına, İyi Uykular Çocuklar Projesi’ne, ürün yerleştirmeye ve çocuklar için aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların reklamlarına yönelik düzenlemelere dair özgün içerikler dergide yer alıyor.

Erişilebilirlik Logosunu kullanmaya hak kazanan ilk dergi oldu

Derginin engelli çocuklar için de erişilebilir olmasını isteyen RTÜK, derginin sesli betimleme, ayrıntılı alt yazı ve işaret dili çevirisini de QR kodlar aracılığıyla hizmete sundu.

Dergi bu özellikleriyle Birleşmiş Milletler tarafından engelliler için erişilebilir araçları ve ürünleri göstermek amacıyla kullanılan ‘tam erişilebilirlik’ logosunu alan Türkiye’deki ilk dergi oldu.

RTÜK Medya ve Çocuk Dergisinin tam erişilebilir versiyonlarına dergi içerisinde yer alan qr kodlar ve RTÜK Kurumsal Youtube hesabı aracılığıyla erişilebiliyor.



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