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Aktüel RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı
Aktüel

RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:16:38 -
RTÜK "Kimsesizler" adlı diziyle ilgili inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

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