RTÜK İmam Hatiplilere hakarete ceza kesti! Ankara 13. İdare Ceza Mahkemesi 'ifade özgürlüğü' diyerek kararı bozdu

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RTÜK, Saynur Tezel'in moderatörlüğündeki programda Erol Mütercimler'in İmam Hatiplilere yönelik skandal hakaretleri sebebi ile Haber Global'e, 25 bin 881 lira idari para cezası ile ilgili program yayınının üç kez durdurulması cezasını kesti. Haber Global, RTÜK'ün kararını Ankara 13. İdare Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

Oy birliği ile iptal edildi!

Ankara 13. İdare Ceza Mahkemesi, RTÜK tarafından Haber Global'e kesilen cezanın iptaline karar verdi. Mahkeme sonucunda, kararın oy birliği ile alındığı dikkat çekerken, Erol Mütercimler'in İmam Hatiplilere yönelik çirkin sözleri, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi.

İmam Hatiplilere yönelik çirkin hakaretlerin yapıldığı o diyalog...

Saynur Tezel ile Erol Mütercimler arasındaki şu diyalogda, 'ifade özgürlüğü' kararı veren mahkemenin dosyasına girmişti:

Tezel: Peki o zaman eğitim kurumu olmaması mı sorun?

Mütercimler: Eğitim kurumu yok ve eğitim kurumlarının durumu iyi değil. İtibarı yok bir de.

Tezel: Eğitim kurumundan kastınız nedir?

Mütercimler: Türkiye'de imam hatiplere nasıl bakılıyor? Birincisi, İmam Hatip, en zayıf öğrencinin gittiği yer. İkincisi kendisinin İmam Hatipli olduğunu söylemekten neredeyse çoğu yerde utanıyor. Ama öbür tarafta Saint Benoit'li, Saint Joseph'li, Saint Michel'li göğsünü gere gere söylüyor.

Tezel: Hocam niye öyle diyorsunuz Kartal İmam Hatipli de gayet gururla geziyor.

Mütercimler: Ama üstadım sonuca bakın işte. O imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor? Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız...