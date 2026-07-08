Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı
NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunda kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunda kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği koşu, yalnızca güzergâhı ve alınan güvenlik önlemleriyle değil, yanında koşan isimle de gündem oldu.
Macron'un İran Caddesi ile Seğmenler Parkı arasında yaptığı sabah antrenmanı sırasında kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu sosyal medyada ve kulislerde merak edilirken, dikkat çeken detay ortaya çıktı.
Macron'un sabah koşusunda yanında yer alan kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu öğrenildi.
Gedikoğlu, Macron'un Ankara programı kapsamında Fransız liderle birlikte sabah koşusuna eşlik etti.
Macron, resmi program öncesinde konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkarak İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na kadar koşmuştu. Koşu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatılmıştı. Antrenmanını tamamlayan Macron daha sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrılmıştı.
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