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Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

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Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunda kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği koşu, yalnızca güzergâhı ve alınan güvenlik önlemleriyle değil, yanında koşan isimle de gündem oldu.

#2
Foto - Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

Macron'un İran Caddesi ile Seğmenler Parkı arasında yaptığı sabah antrenmanı sırasında kendisine eşlik eden kişinin kim olduğu sosyal medyada ve kulislerde merak edilirken, dikkat çeken detay ortaya çıktı.

#3
Foto - Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

Macron'un sabah koşusunda yanında yer alan kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransızca tercümanı Hamza Gedikoğlu olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

Gedikoğlu, Macron'un Ankara programı kapsamında Fransız liderle birlikte sabah koşusuna eşlik etti.

#5
Foto - Herkes Macron’un yanındaki Türk’ü merak ediyordu! Bakın kim çıktı

Macron, resmi program öncesinde konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkarak İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na kadar koşmuştu. Koşu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatılmıştı. Antrenmanını tamamlayan Macron daha sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrılmıştı.

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