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Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

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IHA Giriş Tarihi:

Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini konu alan, TRT ortak yapımı ve 2026 Oscar Ödülleri'nde Filistin'in 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak gösterilen “Filistin 36”, 17 Temmuz'da Türkiye genelinde vizyona giriyor.

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Foto - Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

Filistinli yönetmen Annemarie Jacir imzasını taşıyan, yapımcılığını Ossama Bawardi'nin üstlendiği TRT ortak yapımı "Filistin 36", tarihî gerçeklerden ilham alan güçlü hikayesiyle izleyiciyi 1936 Filistin'ine götürüyor. Türkiye, Filistin, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün ortak yapımı olan film; özgürlük mücadelesini, insan hikayeleri üzerinden etkileyici bir sinema diliyle beyaz perdeye taşıyor.

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Foto - Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

Dünya galasını Eylül 2025'te Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan "Filistin 36", Türkiye'deki ilk gösterimini Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi olarak gerçekleştirdi. TRT ortak yapımı "Filistin 36"nın, tüm Türkiye'de vizyona girmeden önce 16 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de 12 Punto kapsamında düzenlenecek ön gösterimiyle sinemaseverlerle buluşacağı öğrenildi. Filmin yapımcısı Ossama Bawardi ile başrol oyuncusu Karim Daoud Anaya'nın da 12 Punto 2026 için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

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Foto - Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

2026 Oscar Ödülleri'nde Filistin'in En İyi Uluslararası Film dalındaki adayı olan "Filistin 36", dünyanın 86 ülkesinden başvuran filmler arasından seçilen 15 yapımlık kısa listeye girerek önemli bir uluslararası başarıya da imza attı. Oyuncu kadrosunda Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Karim Daoud Anaya, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons gibi uluslararası sinemanın önemli isimlerini bir araya getiren filmin yönetmeni Annemarie Jacir'in daha önce çektiği "Wajib (Düğün Davetiyesi)", "When I Saw You (Seni Gördüğümde)" ve "Salt of This Sea (Bu Denizin Tuzu)" filmleri de Filistin'in Oscar adayı olarak seçilmişti.

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Foto - Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

FİLMİN KONUSU: 1936 yılında Filistin'de köyler, İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı ayaklanırken Yusuf, kırsaldaki evi ile Kudüs arasında gidip gelir; büyüyen huzursuzluğun ötesinde bir gelecek özlemi duyar. Ancak tarih acımasızdır. Avrupa'dan gelen Yahudi işgalcilerin sayısı artarken, Filistin halkı İngiltere'nin 30 yıllık hakimiyetine karşı en büyük ve en uzun süren ayaklanmada birleşir. Tüm taraflar, Britanya İmparatorluğu'nun ve tüm bölgenin geleceğini belirleyecek kaçınılmaz bir hesaplaşmaya doğru sürüklenirken, özgürlük mücadelesi bireysel hayatları da geri dönülmez biçimde değiştirecektir.

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