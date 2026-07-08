Çok yakında seyirciyle buluşuyor: Mazlum Filistin’in direnişi beyaz perdede

2026 Oscar Ödülleri'nde Filistin'in En İyi Uluslararası Film dalındaki adayı olan "Filistin 36", dünyanın 86 ülkesinden başvuran filmler arasından seçilen 15 yapımlık kısa listeye girerek önemli bir uluslararası başarıya da imza attı. Oyuncu kadrosunda Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Karim Daoud Anaya, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons gibi uluslararası sinemanın önemli isimlerini bir araya getiren filmin yönetmeni Annemarie Jacir'in daha önce çektiği "Wajib (Düğün Davetiyesi)", "When I Saw You (Seni Gördüğümde)" ve "Salt of This Sea (Bu Denizin Tuzu)" filmleri de Filistin'in Oscar adayı olarak seçilmişti.