RTÜK Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti affetmedi! Müptezel yayına hak ettiği ceza geldi

Yeni Akit/Ankara

3 yeni Üye Mehmet Daniş, Orhan Karadaş ve Deniz Güçer’in katılımlarıyla toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını ele aldı. Kurulun önüne gelen ilk dosya Tele 1 televizyonun aitti.

Üst Kurul, “5. Boyut” programına katılan yayın konuğu Ahmet Saltık’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin mesnetsiz iddialarını ve hakarete varan söylemlerini değerlendirdi.

Saltık’ın,Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir resmi bilgiye dayanmamasına rağmen çeşitli hastalıklarının bulunduğunu ve TBMM Başkanı’nın kendisinden sağlık raporu istemesi gerektiğini belirterek küçük düşürücü ve kamuoyunu yanıltıcı ifadelerini yayınlayan Tele 1’in yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.

Bir yaptırım da Bloomberg HT’ye

Türkiye Futbol Federasyonu’nun başvurusu üzerine Bloomberg HT televizyonunda yayınlanan “Spor Saati” programını gündemine alan Üst Kurul, yayında Fatih Altaylı ve Emin Çağlar arasında geçen diyalogu mercek altına aldı.

İkili arasındaki diyalogda kullanılan “Ligimizin değerini bu adi ve aşağılık hakemlik anlayışı ve bu adi ve aşağılık Futbol Federasyonu yönetim anlayışı mahvediyor.”, “… normalde bir spor kulübünün kapısına eşek diye bağlanmayacak adamlar o kulübe yönetici oluyor kardeşim.”, “Yalakalığın dozunu arttırırsam biraz daha ihale alırım diye düşündüler herhâlde, o yüzden böyle bir cihete gitti, bravo kendilerine, kutluyorum Türkiye Futbol Federasyonu koltuğunu işgal eden ve bu ayıba imza atanları.”, “Adi ve aşağılık futbolu daha doğru sıfatlarla niteleyebilmemiz için yönetimden mi başlanması gerekiyor?” şeklindeki ifadeleri ayrıntısıyla inceleyen Üst Kurul Üyeleri, sözlerin kurum ve kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğunu tespit etti. Yapılan oylama sonucunda Bloomberg HT televizyonu hakkında üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş seçildi

Görevi sona eren Üyelerin yerine TBMM’de seçilen 3 yeni Üye ile toplanan Üst Kurul’da boşalan Başkan Vekilliği görevi için seçim de yapıldı. Üst Kurulun yeni Başkan Vekili Orhan Karadaş oldu.