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Medya RTÜK ahlaksızlığa geçit vermedi!
Medya

RTÜK ahlaksızlığa geçit vermedi!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 17:49:00 - 2024-07-24 18:22:08
RTÜK ahlaksızlığa geçit vermedi!

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapıma oy birliğiyle para cezası verildiği açıklandı.

RTÜK haftalık olağan toplantısında internet üzerinden dijital yayıncılık yapan 'Amazon Prime Video' platformunda yayınlanan animasyon film 'Sosis Partisi: Gıdatopya' yapım görüşüldü. RTÜK ahlak dışı animasyon görsellerinin kullanıldığı yapıma para cezası verdi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını oluşturmaya girişir' şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK Üyelerinin tamamının tepkisini çekti. Yapılan müzakereler sonucunda ‘Prime Video' logolu ve ‘Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi"

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