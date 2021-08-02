RTÜK Başkanı Şahin'den yangına su yerine benzin dökenlere uyarı

Medyada ve sosyal platformlarda dolaşan orman yangınlarıyla ilgili yalan içerikler hakkında açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, kişi ve kurumlardan hesap sorulacağını söyledi.

Şahin sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

Amaçları yangını söndürmek değil yangına körükle gitmek olan, özellikle sosyal medya üzerinden troll hesaplarla yalan-yanlış bilgileri kamuoyuna servis eden alçaklar şunu iyi bilin. Aziz Devletimiz ve milletimiz bunun da hesabını size soracaktır.

Denetleme ve düzenleme alanımız içerisinde yer alan medya kuruluşlarının bahsedilen dezenformasyonlara tevessül etmesi halinde ivedilikle en ağır şekilde yaptırım uygulanacağının bilinmesini özellikle isterim.