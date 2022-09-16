RTÜK Başkanı Şahin: Nefret söylemine geçit verilmeyecek

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CHP’nin arka bahçesi konumunda olan ve yalan üretim merkezi gibi çalışan Halk TV kanalına program durdurma ve para cezası verilmesinin ardından RTÜK’e ve şahsına yönelik eleştiri ve tehdit aldıklarını söyleyen Şahin, RTÜK’ün kanallar arasında bir ayrım yapmadığını, bahse konu televizyon kanalına ceza verilme sebebinin kanunlarca yasaklanmış filleri uygulamış olmaları olduğunu belirtti. Panele, UMED Başkanı Aslan Değirmenci’nin yanı sıra çok sayıda medya temsilcisi de katıldı.