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Medya RTÜK Başkanı Şahin: Nefret söylemine geçit verilmeyecek
Medya

RTÜK Başkanı Şahin: Nefret söylemine geçit verilmeyecek

RTÜK ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “Medyada Nefret Söylemi Paneli”nde konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, medyada nefret söylemine asla müsamaha gösteremeyeceklerini ve nefret söyleminin olmadığı bir dünya arzuladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 10:47:00 -
RTÜK Başkanı Şahin: Nefret söylemine geçit verilmeyecek

HABER MERKEZİ

CHP’nin arka bahçesi konumunda olan ve yalan üretim merkezi gibi çalışan Halk TV kanalına program durdurma ve para cezası verilmesinin ardından RTÜK’e ve şahsına yönelik eleştiri ve tehdit aldıklarını söyleyen Şahin, RTÜK’ün kanallar arasında bir ayrım yapmadığını, bahse konu televizyon kanalına ceza verilme sebebinin kanunlarca yasaklanmış filleri uygulamış olmaları olduğunu belirtti. Panele, UMED Başkanı Aslan Değirmenci’nin yanı sıra çok sayıda medya temsilcisi de katıldı.

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