RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten yayıncılık dünyasına tarihi mesaj! "Reyting değil, vicdan ölçüdür!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, medya dünyasındaki yozlaşmaya karşı kararlı bir duruş sergileyerek yayıncılık anlayışında köklü bir ilkeyi hatırlattı. Sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunan Daniş, gerçek etkinin reyting rakamlarıyla değil, sergilenen vicdan ve etik duruşla ölçüleceğini vurguladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, yayıncılık anlayışına ilişkin, "Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür" dedi.

RTÜK Başkanı Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür. Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında; 3A formülünü esas alıyoruz: Aklın korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması. Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği; aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz. Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

