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Medya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den ‘Narin’ uyarısı: En ağır yaptırımlar uygulanacak!
Medya

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den ‘Narin’ uyarısı: En ağır yaptırımlar uygulanacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 18:47:00 - 2024-09-01 18:48:11
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den ‘Narin’ uyarısı: En ağır yaptırımlar uygulanacak!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a yönelik yayın yapan kuruluşları uyardı. Şahin, aileyi yıpratan haberler dolayısıyla alınan yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan Narin Güran Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, ihlallerin tespit edildiğini söyledi.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bilindiği üzere kayıp Narin Güran haberleriyle ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştır. Ancak söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler olmuş ve birçok medya hizmet sağlayıcının bu gelişmelere ilişkin haberler yaparak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen bütün medya hizmet sağlayıcıların alınan yayın yasağı kararına uygun hareket etmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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