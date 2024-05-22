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Medya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı! Haber bültenlerine yaş sınırlaması geliyor
Medya

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı! Haber bültenlerine yaş sınırlaması geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 22:35:00 -
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıkladı! Haber bültenlerine yaş sınırlaması geliyor

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV yapımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ebubekir Şahin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları'nın sezon finaline konuk oldu.

Başkan Şahin katılımcılara televizyon ekranlarındaki uygulamalarını anlattı.

"Bizim için iktidara yakın, uzak veya muhalif kanal yoktur." diyen Şahin, "Biz medyayı şöyle görürüz; kurallara uyan medya, kurallara uymayan medya." ifadelerini kullandı.

Bundan böle haber bültenlerine de yaş sınırlaması getirileceğini belirten Ebubekir Şahin, şöyle konuştu:

"Biz normalde haber bültenine çok karışmıyoruz. Herkes kurallara uyduğu sürece o kendi alanıyla ilgili haber bülteni versin istiyoruz ama her alanda olduğu için burada iş çığrından çıktı. Hatta bir devlet büyüğümüzün bize bir tavsiyesi oldu. 'Bıktık artık. Aynı bu şekilde çocuklar da izliyor, bunlara +18 koyun' dedi. Biz şimdi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca bir ilke kararı aldık. Bu kararda saatine göre +13, +18 koyacağız. Eğer o saatler dilimleri içinde durumu aşan bir şey olursa yeni bir ceza sistemi getirdik. İlke kararımız çok açık ve net."
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