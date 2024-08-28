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Medya RTÜK az bile yapmış! yine PKK sevici Merdan yine skandal!
Medya

RTÜK az bile yapmış! yine PKK sevici Merdan yine skandal!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 17:24:00 -
RTÜK az bile yapmış! yine PKK sevici Merdan yine skandal!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı TV ve radyo kanallarına yaptırım uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı TV ve radyo kanallarına yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul haftalık olağan toplantıda izleme raporlarını gündeme aldı. Açıklamada, Tele 1'de yayımlanan bir programda Merdan Yanardağ'ın hükümete yönelik ‘cumhuriyeti yıkmak' ve ‘islamofaşist' sözlerin incelendiği belirtildi. 6112 sayılı Kanun'da yer alan ‘Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünün ihlal edildiği ifade edilen açıklamada, Tele 1'e idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Flash Haber'de yer alan ‘Cemil Kılıç ile Aydınlanma' programının toplantıda müzakere edildiği kaydedilerek, “Sunucunun dini değerleri reddeden, gelenekleri hiçe sayan, toplumsal kabulleri aşağılayan üslubunu yasadaki ‘Yayın hizmetleri, Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal olarak değerlendiren Üst Kurul, Flash Haber hakkında idari para cezası kararı aldı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk isimli yayıncılara da yaptırım uygulandığı bilgisi verildi.

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