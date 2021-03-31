RTÜK, Ayşenur Arslan'ın programındaki skandal sözlere cezayı kesti

Halk TV'de Ayşenur Arslan ve Emin Çapa, koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında ortaya atılan 'Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor' yalanını gündeme getirdi. Erbaş'ın şehir hastanesi yerine lüks ve özel hastaneyi tercih ettiğini iddia eden Arslan, birkaç dakika sonra "Evet şimdi uyardılar. Amerikan Hastanesi'nde değilmiş, Ankara'da öyle bir hastane yokmuş." diyerek kendini yalanladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın koronavirüs tedavisinin konuşulduğu tepki çeken programda, “Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir... Rabbimiz Şehir Hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabbimiz hep böyle yerlere Cleveland, Amerikan Hastanesi gibi yerleri söylerler” şeklindeki skandal ifadelere cezayı kesti.

RTÜK ayrıca, Halk TV'de Özlem Gürses'in programına da ceza uyguladı. Gürses'in programında Murat Ağırel'in 'Parsel Parsel' isimli kitabıyla ilgili konuşmasını ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili iddiaları nedeniyle, Ağırel'in "ciddi iddialarına Halk TV'nin aracılık ettiğini" belirten RTÜK, kanaldaki sözlerin "yayın ilkesi ihlali" olduğuna hükmetti.

RTÜK, “Yayın hizmetleri..... İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmü gereğince, Halk TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca Halk TV’nin “İki Yorum” programında Levent Gültekin’in Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'la ilgili sözlerine de ceza kesildi. RTÜK, Gültekin'in eleştiri sınırlarını aştığını bildirdi.

Tele1'deki skandal ifadenin de cezası kesildi

Tele1'de yayımlanan “18 Dakika” programında Emre Kongar’ın “İslami terör” şeklindeki tepki çeken ifadesinin yasayı ihlal ettiğini bildiren RTÜK, yayıncı kuruluşa idar para cezası uyguladı.

Yine, aynı programın başka bir bölümünde, yaptığı skandal açıklamalarda bilinen Merdan Yanardağ’ın sözlerinin de kanuna aykırı olduğunu bildiren RTÜK, Tele1 hakkında para cezası verdi.