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Aktüel RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı
Aktüel

RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:36:35 -
RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."

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