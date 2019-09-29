RTÜK ahlaksız yayınları durdursun

Resul Ekrem Şahan Ankara

Vatandaşlar, televizyon dizileri ve programları üzerinden ailenin hedef alındığını, Batı’nın, kendi ahlaksızlığını bu dizilerle Türk toplumuna aşılamaya çalıştığını belirterek, toplumun dini değerlerini hedef alan dizilerin yasaklanmasını istiyor.

Tepki göstermek hepimizin görevi!

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, son yıllarda TV ekranlarında yayınlanan dizilerin içerik olarak genel ahlaka ve Müslüman topluma kesinlikle uymadığına dikkati çekerek, dizilerdeki rol modellerin özellikle çocuklar ve gençler tarafından örnek alındığını onların olumsuz davranış ve sözlerinin de çocuklar ve gençler tarafından benimsendiğini söyledi. Bayraktutar dizilerin olumsuz etkilerinin hemen çıkabileceği gibi asıl olumsuz etkisinin 5-10 yıl sonra daha da artacağını ve bunun toplumu bitireceğini belirtti.

Kendi elimizle geleceğimizi karartmayalım

Dizilerde sergilenen kötü aile örnekleri ve ilişkiler aile yapısını, çocukların ve gençlerin ahlak anlayışını bozduğunu belirten Bayraktutar, “Aile içinde boşanmaların arttığı bir dönemde kötü aile örnekleri ve ilişkilerin izletilmesi, aile yapımızı dinamitlemektir. Ailelerin, anne ve babaların bu konuda çok dikkatli davranması gerekir. İzlenilecek programlar konusunda seçici olunmalı ve televizyonun dışında ailenin ortak vakit geçireceği farklı alternatifler üretilmelidir. Yapımcıların ve yayıncıların da işlerini yaparken gençlerimizi hedef alan yayınlarda çok daha dikkatli olmaları gerekir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunma yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktır” şeklinde konuştu.

Hukuki düzenleme yapılmalı!

RTÜK’ün görev tanımının biraz eksik kaldığını vurgulayan İletişimci Yazar Betül Şatır, “Çünkü RTÜK olay olmadan hiçbir denetleme yapamıyor. Sadece olay bittikten sonra yani genç ve birey zehri aldıktan sonra bir uygulama yapabiliyor. Bizim baştan sistem kurgumuzda bir hata var. Çünkü neyin ne dozda yayınlanacağı ve hangi ahlaki ilkelerle, hangi sınırların gözetileceği gibi bir sınırımız yok. RTÜK’ün elindeki gücünü biraz farklılaştırmak ve yeniden tanımlamak bir çözüm olabilir. Yani hukuken bir düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı.