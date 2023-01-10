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Siyaset Rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı! CHP'li İskender Ertuş otomatik silahlarla korunuyor!
Siyaset

Rozetini Kılıçdaroğlu takmıştı! CHP'li İskender Ertuş otomatik silahlarla korunuyor!

Geçen yıl 37 bin kişi ile birlikte CHP'ye katılan Van’ın Ertoşi aşiretine bağlı Şerefan aşireti lideri CHP’li İskender Ertuş’un, otomatik silahlarla korunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 20:50:00 - 2023-01-10 21:14:21

 Yeniakit.com.tr 

Van’ın Ertoşi aşiretine bağlı Şerefan aşireti lideri CHP’li İskender Ertuş, geçtiğimiz yıl 37 bin kişi ile CHP'ye katılmıştı.

CHP'li Ertuş'un katıldığı bir düğündeki görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

CHP'li aşiret liderinin bir düğüne katılırken kaydedilen görüntülerinde, yakın korumaları tarafından otomatik silahlarla korunduğu, çevrede de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı anlar yer aldı.

Uzun namlulu silahlarla korunan Ertuş’a rozetini CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

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