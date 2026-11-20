Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney ve çocukları adına 2024 yılında yapılan başvuruda davanın meşru müdafaa kapsamında yeniden açılması ve Hâkim Safa Mutlu'nun mezarının açılması talep edilmiş, ancak yargı mercileri süreci kapatmıştı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ret kararının üst mahkemece onanması ve Anayasa Mahkemesi'nin 25 Aralık 2025 tarihinde kabul edilemezlik kararı vermesinin ardından dosya AİHM'e götürüldü. Olayda 10'dan fazla şahidin beyanları bulunmasına karşın, sürecin tek bir tanık odağına çekilerek mahkûmiyet hükmünün tartışmaya açılması dikkat çekti.

ÖLEN HÂKİMİN EŞİNE YALANCI TANIKLIK SUÇLAMASI

AİHM başvurusunda avukat Bişar Abdi Alınak, dosyanın tamamına yıllar sonra ulaştıklarını öne sürerek Hâkim Safa Mutlu'nun eşi Nuran Mutlu'nun 1976 tarihli bir mektupta olayı görmediğini ve yalancı tanıklık yaptığını iddia etti. Üç kişilik bilirkişi raporuyla el yazısının tespit edildiği öne sürülen mektup gerekçe gösterilerek yeni inceleme, balistik ve geometrik tespit ile mezarın açılması istendi.

1974 YUMURTALIK CİNAYETİ VE KESİNLEŞEN MAHKÛMİYET

1974 yılında Yumurtalık'taki Belediye Plaj Moteli gazinosunda meydana gelen olayda, Yılmaz Güney ve beraberindekiler ile Hâkim Safa Mutlu, eşi ve yakınları arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüşmüştü. Ağır yaralanan Hâkim Safa Mutlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1976 yılında Yılmaz Güney'i kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşımaktan mahkûm etmiş, Mutlu'nun davranışlarını ise haksız tahrik kapsamında değerlendirmişti.