Ayvalık'ta 4 bin yıllık kadim miras yaşatılıyor! Hiçbir kimyasal değmeden damla damla süzülen o yağ tam bir şifa deposu!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insanlık tarihinin en eski üretim miraslarından biri olan taş baskı yöntemiyle zeytinyağı üretimi nesilden nesile aktarılıyor. Kökleri 3-4 bin yıl öncesine dayanan geleneksel yöntemde, dalından özenle toplanan zeytinler granit taşlar arasında çekirdeğiyle birlikte ezilerek hiçbir ısıl işlem ve kimyasal kullanılmadan saf zeytinyağına dönüştürülüyor.