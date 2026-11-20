Fon soruşturması üzerinden başını Yeni Parti’nin çektiği ‘haysiyet cellatları’nın yalanları, Albayrak Grubu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ardından OYAK tarafından da yalanlandı.

OYAK tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında kurumun mali yapısına ilişkin çeşitli iddiaların gündeme getirildiği, fonlara para aktarılarak OYAK'ın içinin boşaltıldığı ve bankacılık sektörünü ayakta tutmak amacıyla kurumun finansal kaynaklarının bu sektöre yönlendirildiği yönündeki iddialar kesin bir dille yalanlandı.

DEZENFORMASYON

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Dezenformasyon, spekülasyon ve tamamen iftira olan bu hususların OYAK ve gerçeklerle hiçbir alakası yoktur" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın sonunda, kurum hakkında söz konusu iddiaları yayımlayanlara yönelik hukuki hakların saklı tutulduğu bildirildi.