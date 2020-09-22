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Spor Royal Hastanesi Bandırmaspor'da moraller yerinde
Spor

Royal Hastanesi Bandırmaspor'da moraller yerinde

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:56:08 -
Royal Hastanesi Bandırmaspor'da moraller yerinde

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, sezonun 3. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk edecekleri maça iddialı hazırlanıyor.

Bandırma temsilcisinin teknik direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Akhisarspor'u tek golle yenerek ilk puanlarını aldıklarını hatırlattı.

Galibiyetten büyük mutluluk duyduklarını belirten Bozkurt, "Akhisar takımında, geçen yıldan kalan yabancılar dahil çok önemli oyuncular var. Biraz ona göre oyun oynadık, sahaya ona göre çıktık. Bunda da başarılı olduk. Çok önemli bir galibiyet aldık. İlk haftayı kaybederek geçirmiştik, üzerimizde baskı oluşmuştu. Bu galibiyetle moral bulduk. Şimdi önümüze bakacağız." diye konuştu.

Bozkurt, 27 Eylül Pazar günü iç sahada, iddialı ekiplerden Samsunspor'la mücadele edeceklerini dile getirdi.

Müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını anlatan Bozkurt, "Kaptan Erkan Taşkıran'ın kasığında bir sorun var, durumu yarın belli olacak. Başka sakat oyuncumuz yok. Yönetim transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Bir sağ kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Birkaç güne kadar netice alırız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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