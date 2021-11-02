Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün? Fenerbahçe maçı şifreli kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi’nde 4.hafta heyecanı Perşembe akşamı yaşanacak. Avrupa Ligi’nde iyi bir performans sergileyemeyen ligde ise ortaya koyduğu inişli çıkışlı performansla dikkat çeken Fenerbahçe, Royal Antwerp’e konuk oluyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.maçında Fenerbahçe deplasmanda Royal Antwerp ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Fenerbahçe maçı Exxen platformundan naklen yayımlanacak. Maçı izleyebilmek için futbolseverlerin Exxen üyeliğinin olması gerekiyor.