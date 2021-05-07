Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi

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Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıttı. Bir süre sonra geri adım atarak, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz." dedi. Sürecin en başında 'Maske koruyucu değil' ifadesini kullanmış, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı." diyecek kadar yön değiştirmişti. Son olarak da aylarca yaptığı 'tam kapanma' çağrısı uygulamaya girdiği gün 'Tam kapanma böyle olmaz' dedi. Vatandaşların, sürekli birbiri ile çelişen ifadeler kullanarak kamuoyunun kafasını karıştırdı...

Pandemi döneminde yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisini eleştiren vatandaşları hedef aldı. Mason uzantısı Rotary Kulübü'nden aldığı 'Üstün Hizmet Ödülü' nedeniyle güvenirliği sorgulanan Ceyhan, yine Rotary üyesi Bingür Sönmez'in halkı aşağılayan sözlerini hatırlatan hakaretlerde bulundu.

Vatandaşlara hakaretler etti

PKK'nın Özgür Gündem gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü de yapan PKK sevici Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele1'e konuşan Mehmet Ceyhan, eleştirilere hakaretle karşılık verdi.

Hakkında yüzbinlerce tepki tweeti atan vatandaşlara 'cahil' diyen Mehmet Ceyhan, "Cahil gruplar, 30 senedir aşıyı savunduğum için bana saldırıyor. Bu saldırılar yeni değil hiç umurumda da değil. Ben böyle saldırılar karşısında Mevlana’nın bir sözünü hatırlıyorum: Önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyen bakarım adam mı diye…” dedi.

"Orta çağ zihniyetini savunuyorlar"

Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaşının istediği kişi hakkında suç duyurusunda bulunabileceğini hatırlatan Ceyhan, “Ben her gün bunlara cevap vermeye kalksam bütün işimi bırakıp onlarla uğraşmam gerekir; onlar da bunun peşinde zaten. Daha çok uğraşırlar ben bilimi savunmaya devam edeceğim. Ben bilimi, aşıyı, doğru olanı savunuyorum onlar ise orta çağ zihniyetini savunuyorlar.” şeklinde konuştu.

Yüzbinlerce atılan tweetlere bakmamış

Sosyal medyadaki kendisi hakkında yürütülen kampanyaları takip etmediğini iddia eden Ceyhan, “Koca 84 milyonluk ülkede belki 1-2 bindir böyle düşünenler zaten öyle olmasa Türkiye’de çocuk aşılama oranı yüzde 98’e ulaşmazdı” dedi.

"Söyledikleri çöp kadar önemli değil"

DHA'da da hakaretlerini sürdüren Ceyhan, halkın söylediklerinin "çöp" kadar önemli olmadığını söyledi. Halka hitap etmediğini devlete yönelik konuştuğunu söyleyen Ceyhan, şunları söyledi:

"Beni şikayet edenler, sosyal medyada hakkımda yalan, iftira dolu haberler yazanlar, şunu bilsinler ki ben hiç dikkate almıyorum, yazdıklarını okumuyorum. 30 yıldır bunu yapıyorlar. Ben 30 yıldır aşının önemini, bilimsel yaklaşımın önemini anlatıyorum. Bundan zarar gördüğünü düşünen bir kesim varsa onların yazdıkları, söyledikleri çöp kadar önemli değil benim açımdan. Paniğe sevk etme meselesine gelirsek doğrular, panik yaratıyorsa ki o fikirde değilim. Tam tersine ben halka da direkt hitap etmeden, devlete de 'Şunları yaparsanız bu salgın daha kolay kontrol altına alınır', 'Şunlarla salgınla mücadele zarar görür' diye konuşuyorum"

"CİMER'e şikayet etmişler"

Prof. Dr. Ceyhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildiğini de vurgulayarak, "Kasım ayında bir vatandaş, beni Antakya'dan CİMER'e şikayet etmiş. Yazısı geldi daha yeni, cevap yazdım." diye konuştu.

"Bozuk bir Türkçe" diyerek aşağıladı

Dilekçenin kendisine ulaştığını söyleyen ve "bozuk bir Türkçe'yle yazıldığını" iddia ederek şikayet edenlerin "cahil" olduğunu ima eden Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

Çok enteresan. Zaten bozuk bir Türkçe'yle yazılmış. Diyor ki 'Halkı paniğe ve korkuya sevk ediyor'. Örnek olarak da bir gazetede çıkan haberin fotokopisini eklemiş. O haberde ben şöyle diyorum; 'Kasım ayında vakalar azalmıştı, şunları yapmazsak biz 3'üncü dalgayı yaşarız, şunlar yapılırsa yaşamayız'. Şikayet edenin şanssızlığına bakın ki hemen arkasından çok büyük artış dalgası yaşamışız. Onun beni suçladığı şeyde belki benim dediklerim dikkate alınsaymış belki bu düzeyde yaşamayabilirmişiz. O yüzden hiçbir önemi yok benim için. Onların 30 yıldır çok organize saldırmalarına alıştım" diye konuştu.

Gıda lobisi hedef alıyormuş

Daha önce yaptığı bir açıklamda, kendisine gelen tepkileri "gıda lobisi"ne bağlayan Ceyhan "Beni yıldırmaya çalışıyorlar ama ben onları okumuyorum bile. Bunlar yeni değil, daha önce de saldırdılar bana. Dikkate almıyorum. 40 senedir uğraşıyorum ve tanıyorum bunları. Biliyorum kim olduklarını. Bunlar gıda takviyesi firmalarıyla ciddi menfaat ilişkileri olan insanlar. Gıda takviyesi ürünleri öyle büyük bir pazar ki. Aşı pazarının onlarca katı büyüklüğünde bir pazar var o sektörde. Üstelik o alan Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde de değil. Tarım Bakanlığı denetliyor." iddialarında bulunmuştu.

"Pandemi bitmeden aşıların gelmesi lazım" demişti

CNN Türk'te yaptığı bir açıklamada dikkatleri üzerine çeken Ceyhan, aşıların pandemi bitmeden gelmesi gerektiğini savunmuş ve tepki çekmişti. Ceyhan "Aşının erkenden gelmesi lazım. Gecikirse zaten pandemi biter, bir faydası olmaz zaten" açıklamasında bulunmuştu.

Rotary, "Üstün Hizmet Ödülü" vermişti

"Aşı yapmak yerine kanal kanal dolaşıyor" şeklinde tepkiler alan Ceyhan, ilginç bir ödülün de sahibi oldu.

Geçtiğimizi günlerde, mason uzantısı Rotary Kulübü, nasıl bir hizmette bulunduğu bilinmeyen Mehmet Ceyhan'a "Üstün Hizmet Ödülü" vermişti.